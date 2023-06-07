Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 год

|1
|1
|Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|4,7608
|1
|1
|1
|2
|2
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|4,6507
|3
|9
|2
|3
|3
|Санкт-Петербургский государственный университет
|4,5631
|4
|7
|11
|4
|4
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|4,5408
|5
|11
|4
|5
|6
|Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
|4,5342
|8
|2
|15
|6
|5
|Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
|4,5140
|6
|4
|13
|7
|7
|МГИМО МИД России
|4,2887
|2
|10
|34
|8
|8
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|4,2056
|10
|15
|9
|9
|9
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|4,1506
|11
|18
|6
|10
|11
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|4,0815
|21
|8
|14
|11
|12
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|4,0743
|12
|22
|8
|12
|14
|Финансовый университет при Правительстве РФ
|4,0700
|13
|6
|31
|13
|10
|Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|4,0571
|17
|3
|30
|14
|13
|Университет ИТМО
|4,0482
|9
|30
|3
|15
|15
|Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
|4,0451
|16
|5
|37
|16
|17
|Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
|4,0191
|14
|19
|12
|17
|16
|Университет МИСИС
|4,0016
|22
|13
|7
|18
|18
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|3,9934
|7
|49
|5
|19
|19
|Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
|3,8934
|15
|27
|16
|20
|20
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|3,7712
|23
|26
|10
|21
|22
|Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России
|3,7203
|18
|20
|24
|22
|21
|Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
|3,6497
|20
|17
|32
|23
|23
|Национальный исследовательский университет МЭИ
|3,5749
|28
|16
|19
|24
|24
|Сибирский федеральный университет
|3,5308
|29
|21
|18
|25
|25
|Дальневосточный федеральный университет
|3,4761
|27
|25
|21
|26
|26
|Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина
|3,4070
|34
|12
|42
|27
|30
|Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
|3,3678
|30
|14
|49
|28
|27
|Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России
|3,3381
|24
|34
|38
|29
|31
|Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
|3,2468
|25
|51
|28
|30
|28
|Южный федеральный университет
|3,1313
|39
|40
|17
|31
|35
|Московский педагогический государственный университет
|3,1113
|32
|23
|61
|32
|34
|Московский государственный лингвистический университет
|3,1101
|19
|54
|93
|33
|33
|Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
|3,1000
|35
|31
|36
|34
|29
|Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ
|3,0859
|26
|24
|120
|35
|32
|Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
|3,0856
|38
|44
|20
|36
|36
|Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
|2,8827
|31
|56
|60
|37
|40
|Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина)
|2,8203
|33
|74
|50
|38
|37
|Санкт-Петербургский государственный экономический университет
|2,8159
|36
|33
|81
|39
|38
|Белгородский государственный национальный исследовательский университет
|2,7910
|54
|48
|23
|40
|46
|Казанский государственный медицинский университет Минздрава России
|2,6645
|45
|42
|78
|41
|41
|Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
|2,6469
|47
|92
|33
|42
|43
|Воронежский государственный университет
|2,6382
|51
|52
|47
|43
|42
|Новосибирский государственный технический университет
|2,6299
|50
|70
|39
|44
|44
|Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
|2,6062
|90
|50
|22
|45
|51
|Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова
|2,6047
|42
|157
|27
|46
|48
|Самарский государственный медицинский университет Минздрава России
|2,5988
|44
|59
|69
|47
|45
|Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ
|2,5985
|49
|58
|59
|48
|50
|Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
|2,5981
|48
|66
|44
|49
|49
|Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
|2,5797
|60
|28
|84
|50
|47
|Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
|2,5607
|52
|47
|72
|51
|55
|Уфимский государственный нефтяной технический университет
|2,5556
|62
|32
|73
|52
|54
|МИРЭА - Российский технологический университет
|2,5491
|89
|46
|35
|53
|56
|Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
|2,5211
|64
|86
|25
|54
|53
|Российский государственный гуманитарный университет
|2,5185
|40
|85
|87
|55
|58
|Пермский национальный исследовательский политехнический университет
|2,5098
|79
|55
|40
|56
|61
|Ставропольский государственный аграрный университет
|2,5009
|86
|36
|53
|57
|60
|Московский государственный технологический университет СТАНКИН
|2,4826
|43
|129
|46
|58
|52
|Алтайский государственный университет
|2,4736
|56
|76
|45
|59
|67
|Тюменский государственный университет
|2,4602
|66
|60
|55
|60
|63
|Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России
|2,4577
|37
|96
|108
|61
|64
|Московский городской педагогический университет
|2,4534
|41
|125
|75
|62
|62
|Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
|2,4480
|80
|35
|79
|63
|65
|Государственный университет просвещения (бывший Московский государственный областной университет)
|2,4455
|58
|61
|63
|64
|59
|Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России
|2,4140
|46
|89
|86
|65
|57
|Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова
|2,4113
|72
|62
|54
|66
|66
|Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
|2,3997
|88
|87
|26
|67
|70
|Самарский государственный технический университет
|2,3882
|119
|43
|43
|68
|69
|Технологический университет (г. Королёв)
|2,3874
|78
|53
|62
|69
|71
|Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
|2,3674
|68
|114
|41
|70
|76
|Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России
|2,3485
|83
|29
|141
|71
|72
|Северо-Кавказский федеральный университет
|2,3101
|111
|37
|74
|72
|68
|Государственный университет Дубна
|2,2967
|76
|90
|57
|73
|73
|Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России
|2,2874
|53
|108
|89
|74
|77
|Казанский национальный исследовательский технологический университет
|2,2854
|77
|99
|52
|75
|78
|Донской государственный технический университет
|2,2772
|85
|57
|85
|76
|84
|Курский государственный медицинский университет Минздрава России
|2,2637
|67
|65
|97
|77
|86
|Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России
|2,2497
|55
|105
|91
|78
|74
|Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
|2,2208
|74
|132
|51
|79
|81
|Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
|2,2115
|127
|98
|29
|80
|75
|Петрозаводский государственный университет
|2,1777
|95
|77
|67
|81
|98
|Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
|2,1663
|63
|95
|106
|82
|85
|Московский государственный психолого-педагогический университет
|2,1232
|57
|158
|90
|83
|80
|Тюменский индустриальный университет
|2,1217
|132
|41
|100
|84
|88
|Государственный гуманитарно-технологический университет
|2,1210
|81
|84
|104
|85
|92
|Волгоградский государственный технический университет
|2,1196
|109
|80
|66
|86
|91
|Государственный социально-гуманитарный университет
|2,1177
|117
|45
|138
|87
|82
|Государственный университет управления
|2,0939
|59
|109
|156
|88
|83
|Волгоградский государственный университет
|2,0803
|110
|121
|56
|89
|90
|Московский технический университет связи и информатики
|2,0719
|97
|75
|110
|90
|-
|Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Минздрава России
|2,0715
|92
|67
|139
|91
|79
|Уральский государственный медицинский университет Минздрава России
|2,0712
|82
|100
|112
|92
|-
|Московский политехнический университет
|2,0697
|87
|101
|95
|93
|95
|Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова
|2,0693
|114
|64
|99
|94
|-
|Курский государственный университет
|2,0689
|137
|38
|117
|95
|96
|Российский новый университет (РосНОУ)
|2,0684
|73
|97
|157
|96
|-
|Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
|2,0667
|120
|68
|82
|97
|-
|Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России
|2,0651
|75
|133
|98
|98
|-
|Университет Реавиз
|2,0625
|69
|88
|182
|99
|-
|Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского
|2,0523
|70
|110
|154
|100
|-
|Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
|2,0406
|98
|124
|76