Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название Рейтинговый функционал (балл) Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг 1 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 4,7608 1 1 1 2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 4,6507 3 9 2 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4,5631 4 7 11 4 4 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,5408 5 11 4 5 6 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4,5342 8 2 15 6 5 Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 4,5140 6 4 13 7 7 МГИМО МИД России 4,2887 2 10 34 8 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,2056 10 15 9 9 9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4,1506 11 18 6 10 11 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 4,0815 21 8 14 11 12 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4,0743 12 22 8 12 14 Финансовый университет при Правительстве РФ 4,0700 13 6 31 13 10 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 4,0571 17 3 30 14 13 Университет ИТМО 4,0482 9 30 3 15 15 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 4,0451 16 5 37 16 17 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 4,0191 14 19 12 17 16 Университет МИСИС 4,0016 22 13 7 18 18 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,9934 7 49 5 19 19 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 3,8934 15 27 16 20 20 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,7712 23 26 10 21 22 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 3,7203 18 20 24 22 21 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 3,6497 20 17 32 23 23 Национальный исследовательский университет МЭИ 3,5749 28 16 19 24 24 Сибирский федеральный университет 3,5308 29 21 18 25 25 Дальневосточный федеральный университет 3,4761 27 25 21 26 26 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 3,4070 34 12 42 27 30 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 3,3678 30 14 49 28 27 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 3,3381 24 34 38 29 31 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 3,2468 25 51 28 30 28 Южный федеральный университет 3,1313 39 40 17 31 35 Московский педагогический государственный университет 3,1113 32 23 61 32 34 Московский государственный лингвистический университет 3,1101 19 54 93 33 33 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 3,1000 35 31 36 34 29 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ 3,0859 26 24 120 35 32 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 3,0856 38 44 20 36 36 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 2,8827 31 56 60 37 40 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 2,8203 33 74 50 38 37 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 2,8159 36 33 81 39 38 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,7910 54 48 23 40 46 Казанский государственный медицинский университет Минздрава России 2,6645 45 42 78 41 41 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 2,6469 47 92 33 42 43 Воронежский государственный университет 2,6382 51 52 47 43 42 Новосибирский государственный технический университет 2,6299 50 70 39 44 44 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 2,6062 90 50 22 45 51 Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 2,6047 42 157 27 46 48 Самарский государственный медицинский университет Минздрава России 2,5988 44 59 69 47 45 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ 2,5985 49 58 59 48 50 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 2,5981 48 66 44 49 49 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 2,5797 60 28 84 50 47 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 2,5607 52 47 72 51 55 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2,5556 62 32 73 52 54 МИРЭА - Российский технологический университет 2,5491 89 46 35 53 56 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 2,5211 64 86 25 54 53 Российский государственный гуманитарный университет 2,5185 40 85 87 55 58 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2,5098 79 55 40 56 61 Ставропольский государственный аграрный университет 2,5009 86 36 53 57 60 Московский государственный технологический университет СТАНКИН 2,4826 43 129 46 58 52 Алтайский государственный университет 2,4736 56 76 45 59 67 Тюменский государственный университет 2,4602 66 60 55 60 63 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 2,4577 37 96 108 61 64 Московский городской педагогический университет 2,4534 41 125 75 62 62 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 2,4480 80 35 79 63 65 Государственный университет просвещения (бывший Московский государственный областной университет) 2,4455 58 61 63 64 59 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 2,4140 46 89 86 65 57 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 2,4113 72 62 54 66 66 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,3997 88 87 26 67 70 Самарский государственный технический университет 2,3882 119 43 43 68 69 Технологический университет (г. Королёв) 2,3874 78 53 62 69 71 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 2,3674 68 114 41 70 76 Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 2,3485 83 29 141 71 72 Северо-Кавказский федеральный университет 2,3101 111 37 74 72 68 Государственный университет Дубна 2,2967 76 90 57 73 73 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России 2,2874 53 108 89 74 77 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2,2854 77 99 52 75 78 Донской государственный технический университет 2,2772 85 57 85 76 84 Курский государственный медицинский университет Минздрава России 2,2637 67 65 97 77 86 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 2,2497 55 105 91 78 74 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 2,2208 74 132 51 79 81 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 2,2115 127 98 29 80 75 Петрозаводский государственный университет 2,1777 95 77 67 81 98 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 2,1663 63 95 106 82 85 Московский государственный психолого-педагогический университет 2,1232 57 158 90 83 80 Тюменский индустриальный университет 2,1217 132 41 100 84 88 Государственный гуманитарно-технологический университет 2,1210 81 84 104 85 92 Волгоградский государственный технический университет 2,1196 109 80 66 86 91 Государственный социально-гуманитарный университет 2,1177 117 45 138 87 82 Государственный университет управления 2,0939 59 109 156 88 83 Волгоградский государственный университет 2,0803 110 121 56 89 90 Московский технический университет связи и информатики 2,0719 97 75 110 90 - Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Минздрава России 2,0715 92 67 139 91 79 Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 2,0712 82 100 112 92 - Московский политехнический университет 2,0697 87 101 95 93 95 Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова 2,0693 114 64 99 94 - Курский государственный университет 2,0689 137 38 117 95 96 Российский новый университет (РосНОУ) 2,0684 73 97 157 96 - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 2,0667 120 68 82 97 - Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 2,0651 75 133 98 98 - Университет Реавиз 2,0625 69 88 182 99 - Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 2,0523 70 110 154 100 - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 2,0406 98 124 76