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Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазваниеРейтинговый функционал (балл)Условия для получения качественного образования, рангУровень востребованности выпускников работодателями, рангУровень научно-исследовательской деятельности, ранг
11Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова4,7608111
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)4,6507392
33Санкт-Петербургский государственный университет4,56314711
44Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»4,54085114
56Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)4,53428215
65Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики4,51406413
77МГИМО МИД России4,288721034
88Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого4,205610159
99Национальный исследовательский Томский политехнический университет4,150611186
1011Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина4,081521814
1112Новосибирский национальный исследовательский государственный университет4,074312228
1214Финансовый университет при Правительстве РФ4,070013631
1310Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ4,057117330
1413Университет ИТМО4,04829303
1515Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова4,045116537
1617Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России4,0191141912
1716Университет МИСИС4,001622137
1818Национальный исследовательский Томский государственный университет3,99347495
1919Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы3,8934152716
2020Казанский (Приволжский) федеральный университет3,7712232610
2122Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России3,7203182024
2221Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)3,6497201732
2323Национальный исследовательский университет МЭИ3,5749281619
2424Сибирский федеральный университет3,5308292118
2525Дальневосточный федеральный университет3,4761272521
2626Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина3,4070341242
2730Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)3,3678301449
2827Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России3,3381243438
2931Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II3,2468255128
3028Южный федеральный университет3,1313394017
3135Московский педагогический государственный университет3,1113322361
3234Московский государственный лингвистический университет3,1101195493
3333Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет3,1000353136
3429Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ3,08592624120
3532Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского3,0856384420
3636Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена2,8827315660
3740Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина)2,8203337450
3837Санкт-Петербургский государственный экономический университет2,8159363381
3938Белгородский государственный национальный исследовательский университет2,7910544823
4046Казанский государственный медицинский университет Минздрава России2,6645454278
4141Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева2,6469479233
4243Воронежский государственный университет2,6382515247
4342Новосибирский государственный технический университет2,6299507039
4444Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва2,6062905022
4551Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова2,60474215727
4648Самарский государственный медицинский университет Минздрава России2,5988445969
4745Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ2,5985495859
4850Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева2,5981486644
4949Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет2,5797602884
5047Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова2,5607524772
5155Уфимский государственный нефтяной технический университет2,5556623273
5254МИРЭА - Российский технологический университет2,5491894635
5356Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)2,5211648625
5453Российский государственный гуманитарный университет2,5185408587
5558Пермский национальный исследовательский политехнический университет2,5098795540
5661Ставропольский государственный аграрный университет2,5009863653
5760Московский государственный технологический университет СТАНКИН2,48264312946
5852Алтайский государственный университет2,4736567645
5967Тюменский государственный университет2,4602666055
6063Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России2,45773796108
6164Московский городской педагогический университет2,45344112575
6262Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова2,4480803579
6365Государственный университет просвещения (бывший Московский государственный областной университет)2,4455586163
6459Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России2,4140468986
6557Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова2,4113726254
6666Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники2,3997888726
6770Самарский государственный технический университет2,38821194343
6869Технологический университет (г. Королёв)2,3874785362
6971Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта2,36746811441
7076Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России2,34858329141
7172Северо-Кавказский федеральный университет2,31011113774
7268Государственный университет Дубна2,2967769057
7373Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России2,28745310889
7477Казанский национальный исследовательский технологический университет2,2854779952
7578Донской государственный технический университет2,2772855785
7684Курский государственный медицинский университет Минздрава России2,2637676597
7786Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России2,24975510591
7874Национальный исследовательский университет «МИЭТ»2,22087413251
7981Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского2,21151279829
8075Петрозаводский государственный университет2,1777957767
8198Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России2,16636395106
8285Московский государственный психолого-педагогический университет2,12325715890
8380Тюменский индустриальный университет2,121713241100
8488Государственный гуманитарно-технологический университет2,12108184104
8592Волгоградский государственный технический университет2,11961098066
8691Государственный социально-гуманитарный университет2,117711745138
8782Государственный университет управления2,093959109156
8883Волгоградский государственный университет2,080311012156
8990Московский технический университет связи и информатики2,07199775110
90-Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Минздрава России2,07159267139
9179Уральский государственный медицинский университет Минздрава России2,071282100112
92-Московский политехнический университет2,06978710195
9395Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова2,06931146499
94-Курский государственный университет2,068913738117
9596Российский новый университет (РосНОУ)2,06847397157
96-Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина2,06671206882
97-Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России2,06517513398
98-Университет Реавиз2,06256988182
99-Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского2,052370110154
100-Санкт-Петербургский государственный морской технический университет2,04069812476

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

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