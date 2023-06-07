Глава СПЧ Фадеев предложил сделать обязательным знание русского для получения пособий мигрантами

Владение русским языком для мигрантов должно стать обязательным условием для получения пособий, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также поддержал запуск бесплатных курсов по русскому для детей мигрантов до того, как их принять в школу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Зачем нам мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество и изучать русский язык? Надо их побуждать, и не только ласковыми методами»,— сказал господин Фадеев на пресс-конференции, его слова приводит пресс-служба СПЧ.

По его словам, от половины до 3/4 детей «с миграционной историей» знают русский плохо или не знают совсем. Из-за этого «учиться они не могут, не зная языка», и, как считает Валерий Фадеев, принимать таких детей в школу нельзя. По его мнению, сначала их надо «выучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить программу».

«Возможно, будут внесены изменения в законодательство, так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение»,— добавил глава СПЧ (цитата по «РИА Новости»).

В мае президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы. В частности, был упрощен порядок приобретения российского гражданства для постоянно проживающих на территории страны и имеющих хотя бы одного родителя с российским паспортом. Упрощенная процедура получения гражданства также введена для иностранцев, которые признаны носителями русского языка, а именно граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии. МВД предлагало ввести для проживающих в стране мигрантов штрафы за низкий «языковой рейтинг», а за хорошее знание русского языка давать им налоговые льготы.

Лаура Кеффер