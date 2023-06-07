Правительство Ленобласти отложило переезд в Гатчину из-за СВО

Правительство Ленинградской области переедет из Санкт-Петербурга в Гатчину в 2026 или 2027 году. Об этом в интервью «Деловому Петербургу» заявил глава региона Александр Дрозденко. По словам губернатора, переезд сдвигается по срокам из-за боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Если бы не СВО, то я бы сказал, что мы переехали бы в 2025 году, сейчас я ставлю сроки — где-то 2026–2027-й. Но мы хотим переехать красиво, я еще раз говорю. Это будет реальный толчок для экономики не только Гатчины, но и в целом региона»,— отметил господин Дрозденко.

По оценке губернатора Ленобласти, общие затраты на фактическое превращение Гатчины в столицу региона составят минимум 35 млрд рублей.

Напомним, что Гатчина официально стала столицей Ленобласти в начале апреля этого года. Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Гатчина обрела статус».

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