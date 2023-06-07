Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея»

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил одно из предприятий корпорации «Алмаз-Антей», где проверил выполнение гособорзаказа. Министр призвал сократить срок ввода новых производственных мощностей концерна, а также заявил о востребованности выпускаемой продукции в зоне военной операции.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, господин Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны. Он посоветовал синхронизировать работы по монтажу оборудования и пусконаладочным работам. «Я езжу по предприятиям и смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж, и тут же идет наладка следующего»,— сказал он.

Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков сказал министру, что в 2023 году корпорация «существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре» своей продукции. Он утверждает, что предприятие сдает продукцию с опережением графика.

В ноябре 2022 года Сергей Шойгу говорил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. По словам министра, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. В апреле министр проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области, а также провел совещание с руководством одного из оборонных предприятий в Калужской области.

Лаура Кеффер