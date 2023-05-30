Евгений Пригожин высказался о публичном конфликте с губернатором Евгением Куйвашевым

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал не переоценивать его публичную дискуссию с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, которая произошла в феврале. На встрече с журналистами, которая проходит в Екатеринбурге, бизнесмен заявил, что они с главой региона просто «сцепились языками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вы помните, с чего вопрос начался? Директором музея поставили человека, который перед этим активно дискредитировал ЧВК «Вагнер». Я высказал свою гражданскую позицию, что такого делать нельзя. Мэр Екатеринбурга усрался и решил все-таки это сделать. Усираешься? Давай и мы тогда будем усираться»,— цитирует Евгения Пригожина корреспондент «Ъ-Урал».

Встречаться с Евгением Куйвашевым во время своего визита в Екатеринбург он не планирует.

Напомним, конфликт свердловского губернатора и главы ЧВК «Вагнер» начался в годовщину специальной военной операции (СВО) на Украине — 24 февраля. Евгений Куйвашев резко ответил Евгению Пригожину, который ранее неоднократно критиковал политические решения региональных и муниципальных властей. Так, глава региона назвал беспределом попытки Евгения Пригожина «совать нос в региональное управление и кадровую политику». Бизнесмен на это ответил резко, вспомнив расстрелы «региональных бюрократов» в период ВОВ. Но через несколько дней бизнесмен сам завершил конфликт, сообщив, что у него нет на это времени.

Подробнее о конфликте Евгения Куйвашева и Евгения Пригожина — в материале «Ъ-Урал» «"Вагнер" отступился от Урала».

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