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ЦИК утвердил проведение электронного голосования в 24 регионах в сентябре

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе применят в 24 регионах на выборах в сентябре. Соответствующее решение приняли на заседании Центризбиркома. В поддержку проголосовали 11 членов комиссии, против — один.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК была отправлена 31 заявка на использование ДЭГ, семь регионов заявки отозвали. «По числу избирательных кампаний ДЭГ в этом году охватит более 300, из них две кампании федерального уровня (довыборы в одномандатных округах в Крыму и Липецкой области.— "Ъ"). Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 млн человек»,— рассказала она во время заседания ЦИКа.

Госпожа Памфилова подчеркнула, что практически в каждом четвертом субъекте появляется дополнительная возможность выбрать, каким способом проголосовать: традиционно или дистанционно-электронно. «Мы надеемся, что каждый регион подойдет к организации ДЭГ ответственно и проведет его на высоком уровне!» — сказала она.

Единый день голосования в России состоится 10 сентября. В этот день будут избраны главы 23 российских регионов, а также депутаты 16 региональных парламентов. В общей сложности в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тыс. мандатов. В ЦИКе говорили, что на выборах в сентябре электронное голосование могут применить в 25 регионах

Подробности — в материале «Ъ» «В ДЭГ идут одни старики».

Лаура Кеффер

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