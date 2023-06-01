Памфилова: на выборах в сентябре электронное голосование могут применить в 25 регионах

В 20–25 регионах России могут применить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре этого года. Сейчас Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оценивает возможности субъектов. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.

«Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах. Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Ближе к открытию избирательной кампании — уже в начале июня — мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование. Я думаю, что их будет порядка 20–25»,— сказала госпожа Памфилова «РИА Новости».

В этом году единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В этот день будут избраны главы 23 регионов России, а также депутаты 16 региональных парламентов. Ранее в ЦИКе говорили, что на выборах президента в 2024 году ДЭГ будут применять только в тех регионах, где уже есть такой опыт голосования.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ДЭГ идут одни старики».

Олеся Павленко