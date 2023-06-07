Reddit сокращает около 5% сотрудников

Компания Reddit сократит 90 сотрудников, что составляет примерно 5% от ее штата. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на письмо сотрудникам от гендиректора компании Стива Хаффмэна.

«У нас была хорошая первая половина года, и реструктуризация позволит нам сохранить этот импульс во втором полугодии и далее»,— объяснил причину сокращений господин Хаффмэн. Он добавил, что компания также пересмотрела свои планы по найму новых сотрудников и вместо 300 человек в текущем году будут наняты только около 100.

Reddit оценивается в $10 млрд, и еще в конце 2021 года компания подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о готовности провести IPO, однако с тех пор никакой информации о готовящемся выходе на биржу от Reddit не поступало.

Кирилл Сарханянц