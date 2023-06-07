ФАС оштрафовала «Пятерочку» за ненадлежащую телерекламу скидок для пенсионеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Пятерочку» на 300 тыс. руб. за рекламу акции «Пенсионерам скидки». Регулятор установил, что торговая сеть нарушила закон о рекламе.

ФАС утверждает, что получила от граждан жалобы на то, что транслируемая в эфирах «Первого канала» и «России 1» реклама «Пятерочки» (рекламодатель ООО «Агроторг») вводит их в заблуждение. Как установила служба, информация в видеоролике позволяла потребителям предположить, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети.

Однако на деле скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров. Полная информация об условиях акции приводилась на сайте ритейлера и в дисклеймерах к рекламе, но во втором случае текст давался мелким шрифтом «и демонстрировался в рекламном видеоролике в течение короткого времени».

«Существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа»,— говорится в пресс-релизе ФАС.

В первом квартале ритейлер X5 Group (управляет в том числе сетью «Пятерочка») увеличил общие продажи на 15,3% год к году. Чистая выручка компании выросла на 92,3 млрд, до 695,37 млрд руб. Чистая офлайн-выручка «Пятерочки» за указанный период составила 537,9 млрд руб.

Лаура Кеффер