Землю возле бани в Ярославле могут отдать под жилую застройку

Мэрия Ярославля предлагает изменить назначение земельного участка возле бани №2 на улице Большая Октябрьская, переведя его в жилую зону. Соответствующее изменение планируется внести в «Правила землепользования и застройки», мэрия приняла постановление о подготовке проекта изменений для проведения публичных слушаний по данному вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бани №2

Фото: Ъ-Ярославль Здание бани №2

Фото: Ъ-Ярославль

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» собственник территории под самой баней уже получал положительное заключение госэкспертизы на проект строительства на данном месте жилого комплекса. Соседний с баней участок, расположенный на Лисицына,7а, пока относится к зоне коммунальных объектов. Но через внесение изменений в «Правила землепользования и застройки» его предлагается перевести в «общественно-жилую территориальную зону».

Данное изменение не единственное, которое предлагается сделать в «Правилах землепользования и застройки». Так изменится зонирование участка в районе технопарка «Новоселки» и Костромского шоссе, где владелец земли намерен построить комплекс складских помещений V класса опасности.

Оба изменения назначения земельных участков будут вынесены на публичные слушания. В департаменте градостроительства мэрии сообщили «Ъ-Ярославль», что они ориентировочно запланированы на август-сентябрь 2023 года.

Андрей Иванов