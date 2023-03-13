В мэрии Ярославля снова готовы поддержать строительство жилья вместо бани

Главный архитектор Ярославля поддержал формирование единой жилой зоны в квартале, ограниченном улицами Большая Октябрьская, Лисицына, Мышкинский проезд и Городской вал, где сейчас расположена баня №2. Об этом Артем Цымбалов заявил на заседании комиссии муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей бани №2 в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Здание бывшей бани №2 в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Депутаты рассматривали проект изменений в Генеральный план Ярославля. Одно из вносимых изменений касается земельного участка по улице Лисицына,7а, расположенного рядом с баней №2. Предлагается перевести землю из коммунально-складской зоны в жилую функциональную зону. Как добавил господин Цымбалов, «для включения участка в возможный общий проект развития квартала».

«Такие концепции были в департамент представлены. Предполагаем, что это развитие будет именно в ключе представленных концепций. Более ничего сказать не можем, кроме того, что есть у этого участка собственник, не связанный с городом. Частный собственник, который переводит свою землю в надежде ее продать. Возможно, под развитие жилой застройки»,— сказал Артем Цымбалов.

Главный архитектор Ярославля не стал уточнять, находится ли баня и земельный участок рядом с ней у одного собственника или у разных, но заявил, что «по данной территории мы поддерживаем такой взгляд для формирования единой жилой зоны». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», собственником бани сейчас является ООО «Специализированный застройщик «А1», который в феврале 2022 года получил положительное заключение экспертизы на строительство на Большой Октябрьской, 85 многоквартирного жилого комплекса. Прокуратура Ярославской области сейчас пытается вернуть здание бани №2 и землю под ней в собственность АО «Волна».

Андрей Иванов