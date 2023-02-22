Собственник из Москвы дважды пытался строить многоэтажку на месте бани в Ярославле

ООО «Специализированный застройщик "А1"» отозвал свой иск из арбитражного суда Ярославской области, в котором требовал выдать ему разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на месте бани №2 в Ярославле. Об этом говорится в определении арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

Согласно картотеке суда, иск был подан 26 августа 2022 года. Основанием для обращения в арбитраж, стало письмо департамента строительства Ярославской области, который 10 августа отказал ООО «Специализированный застройщик "А1"» в выдаче разрешения на строительство «многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с инженерными коммуникациями на земельном участке по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая Октябрьская, д. 85».

По указанному адресу до 2019 года располагалась муниципальная баня №2. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», АО «Волна» (собственник общества - мэрия Ярославля) продала баню №2 в марте 2019 года. Новым собственником здания на Большой Октябрьской, 85 и земельного участка под ним стала индивидуальный предприниматель из Подмосковья Анастасия Озерова. После приобретения баня закрылась на реконструкцию и с тех пор не работает. Как установила прокуратура Ярославской области, в октябре 2021 года объект недвижимости был разделен на отдельные помещения и вместе с земельным участком в качестве безвозмездного вклада передан в уставной капитал ООО «Специализированный застройщик А1», учредителем и генеральным директором которого по данным ЕГРЮЛ является все та же Анастасия Озерова. Общество зарегистрировано в Москве.

С 2022 года собственник здания активно занимается вопросом строительства дома на земельном участке, где находится баня. Согласно ГИС «Единый государственный реестр заключений», 8 февраля 2022 года «Специализированный застройщик "А1"» получил положительное заключение экспертизы на инженерные изыскания и проект строительства многоквартирного дома на Большой Октябрьской, 85. Уже 10 августа 2022 года департамент строительства Ярославской области отказался выдать разрешение на строительство многоквартирного дома на месте бани.

После первой неудачной попытки получить разрешение, собственник здания на Большой Октябрьской подал иск к депстрою, в котором потребовал признать незаконным отказ и обязать департамент выдать разрешение на строительство «в течение пяти дней после вступления решения суда в законную силу».

Рассмотрение иска продолжалось в течение полугода. 9 февраля 2023 года ООО «Специализированный застройщик "А1"» отказался от собственного иска. 15 февраля отказ был оформлен определением арбитражного суда. А вот иск прокуратуры Ярославской области остается на рассмотрении в арбитраже: ведомство требует вернуть здание бани №2 в собственность АО «Волна», выплатив застройщику 120 млн руб., полученные по договору купли-продажи бани в 2019 году. Очередное заседание суда назначено на 5 апреля.

Андрей Иванов