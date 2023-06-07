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Рабочий, восстанавливавший электроснабжение в курских селах, получил осколочное ранение

Два взрывных устройства сбросили на электрическую подстанцию под Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 7 июня на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства. В результате в селе Попово-Лежачи и в расположенном рядом селе Теткино отключилось электричество. Один человек, занимавшийся восстановлением электроснабжения, получил осколочные ранения.

«На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь»,— написал губернатор в Telegram.

Роман Старовойт уточнил, что ремонтные бригады продолжат восстанавливать электроснабжение в Попово-Лежачах и Теткино после того, как закончится разминирование территории.

Почти сразу после начала боевых действий на Украине в приграничной Курской области объявили высокий (желтый) уровень реагирования. С октября 2022 года в регионе действует средний уровень реагирования. Тогда же в регионе начали строить защитные сооружения — так называемую засечную черту.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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