Акции нового юрлица «Белой птицы-Белгород» не смогли продать за 4,3 млрд рублей

Повторный открытый аукцион по продаже акций АО «Ресурс-Белгород» (создано в рамках замещения активов ООО «Белая птица-Белгород», управлявшего птицефабриками и убойными мощностями) с начальной ценой 4,29 млрд руб. признан несостоявшимся. На торги была подана только одна заявка — от индивидуального предпринимателя из Смоленской области Светланы Казаковой, но ценовых предложений не направлялось.

Начальная цена в 4,29 млрд руб. была равна величине уставного капитала АО и стоимости имущества «Белой птицы-Белгород». АО «Ресурс-Белгород» создается на базе ООО, поскольку новым инвестором белгородских площадок «Белой птицы» является группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, принявшая решение о проведении процедуры замещения активов. Все акции заложены в интересах ООО «Ставропольский бройлер», которое является структурой ГАП «Ресурс» и основным кредитором белгородского юрлица «Белой птицы».

На предыдущих торгах начальная цена акций составляла 4,8 млрд руб. Аукцион, назначенный на 3 апреля, был отменен «из-за технической ошибки».

Подробнее о том, как кредиторы «Белой птицы» пришли к замещению активов,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин