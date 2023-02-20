Начались торги по замещению активов «Белой птицы-Белгород» на 4,8 млрд рублей

В рамках процедуры замещения активов ООО «Белая птица-Белгород», которое управляет птицефабриками и убойными мощностями бывшего белгородского кластера холдинга «Белая птица», объявлены торги по продаже имущества ООО. Об этом сообщается в аукционной документации.

На продажу единым лотом выставлены принадлежащие «Белая птица-Белгород» акции АО «Ресурс-Белгород» общей стоимостью 4,8 млрд руб. Эта сумма равна величине уставного капитала АО и стоимости имущества «Белой птицы-Белгород». АО «Ресурс-Белгород» создается на базе ООО, поскольку новым инвестором белгородских площадок «Белой птицы» является группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, принявшая решение о проведении процедуры замещения активов. Все акции заложены в интересах ООО «Ставропольский бройлер», которое является структурой ГАП «Ресурс» и основным кредитором белгородского юрлица «Белой птицы».

Открытый аукцион пройдет на площадке «Альфалот» 3 апреля, заявки на него принимаются с 20 февраля по 30 марта. Задаток — 10% от начальной цены лота в 4,8 млрд руб.

Подробнее о том, как кредиторы «Белой птицы» пришли к замещению активов,— в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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