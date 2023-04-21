Объявлены повторные торги по замещению активов «Белой птицы-Белгород» на 4,3 млрд рублей

В рамках процедуры замещения активов ООО «Белая птица-Белгород», которое управляет птицефабриками и убойными мощностями бывшего белгородского кластера холдинга «Белая птица», снова объявлены торги по продаже имущества ООО. Об этом сообщается в аукционной документации. Торги начальной стоимостью 4,8 млрд руб., назначенные на 3 апреля, были отменены «из-за технической ошибки».

На продажу единым лотом выставлены принадлежащие компании акции АО «Ресурс-Белгород» общей стоимостью 4,29 млрд руб. Эта сумма равна величине уставного капитала АО и стоимости имущества «Белой птицы-Белгород». АО «Ресурс-Белгород» создается на базе ООО, поскольку новым инвестором белгородских площадок «Белой птицы» является группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, принявшая решение о проведении процедуры замещения активов. Все акции заложены в интересах ООО «Ставропольский бройлер», которое является структурой ГАП «Ресурс» и основным кредитором белгородского юрлица «Белой птицы».

Открытый аукцион пройдет на площадке «Альфалот» 5 июня. Задаток — 10% от начальной цены лота.

Подробнее о том, как кредиторы «Белой птицы» пришли к замещению активов,— в материале «Ъ-Черноземье»

Владимир Зоркий