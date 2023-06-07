Минспорт представил нового руководителя ФК «Новосибирск»

Министерство спорта Новосибирской области представило футбольному клубу «Новосибирск» нового руководителя – Алексея Толоконского, сына экс-губернатора региона Виктора Толоконского. Ранее он возглавлял городское управление физической культуры и спорта - с 2017 года. Накануне вице-мэр Анна Терешкова сообщила «Ъ-Сибирь» о том, что Алексей Толоконский покинул должность департамента спорта по собственному желанию.

«Нам нужен человек, у которого есть большой административный опыт работы. Это поможет сдвинуться с места, оживить ту пирамиду, которая существует в ФК Новосибирска», - прокомментировал назначение министр спорта региона Сергей Ахапов.

По словам Алексея Толоконского тренерский штаб футбольного клуба пока не сформирован. «С новым тренером еще не успел познакомиться, есть вопросы по кандидатуре тренера. Стоит амбициозная задача - выход в ФНЛ (футбольную национальную лигу) с первого сезона. От тренера зависит многое, и подбор игроков, и создание микроклимата в команде. Первое, что планирую – формирование штаба и позиций, влияющих на результат», - рассказал Алексей Толоконский.

Накануне стало известно, что новым главным тренером футбольного клуба «Новосибирск», выступающего во Второй лиге, назначен Михаил Сальников. Он был представлен игрокам 4 июня после домашнего матча «Новосибирска» с «Тюменью». По данным пресс-службы ФК «Новосибирск», до этого назначения господин Сальников возглавлял московский клуб «Велес».

В мае минспорта Новосибирской области сообщили о смене генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» - Андрея Полищука. Бывшая дирекция, по мнению ведомства, оказалась не способна вывести мужскую команду в Первую лигу «при соответствующем этой задаче бюджете и всесторонней поддержке учредителя».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова