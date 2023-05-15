Минспорта: смена руководства ФК «Новосибирск» связана с отсутствием результатов при полноценном финансировании

Минспорта Новосибирской области сообщили о причинах смены генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» - Андрея Полищука. Бывшая дирекция, по мнению ведомства, оказалась не способна вывести мужскую команду в Первую лигу «при соответствующем этой задаче бюджете и всесторонней поддержке учредителя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В ФК «Новосибирск» не реализовывалась разработанная стратегия по подготовке спортивного резерва главной команды, состоящего из доморощенных игроков. Генеральные директора и главные тренеры не в полной мере реализовали намеченные мероприятия стратегии. Результаты главной мужской команды по итогам двух последних сезонов признаны неудовлетворительными, так как задачи по выходу в Футбольную национальную лигу не были выполнены», - прокомментировали в региональном минспорта.

В ведомстве также отметили, что главный тренер команды Денис Бояринцев покинул должность по собственному желанию. По предварительной информации, контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с предложением, поступившим ему о переходе в качестве тренера в другой клуб.

ФК «Новосибирск» из регионального бюджета в 2022 году на поддержку выделены 250 млн руб. В 2023-м — 282,2 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе прошлого года новым генеральным директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук, сменивший на этом посту олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Комментируя назначение, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил: «Задача на сезон остается прежней — выход в ФНЛ-1, несмотря на непростое начало сезона, задача посильная. Я думаю, команде необходима встряска. У Андрея Олеговича (Полищука, — «Ъ-Сибирь») большой опыт. Хочется, чтобы у клуба была своя философия, чтобы ребята стремились в детско-юношескую академию ФК «Новосибирск». Наша цель, чтобы в основном составе команды играли наши воспитанники».

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Лолита Белова