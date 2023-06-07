Трассу Екатеринбург — Тюмень планируют исключить из перечня федеральных дорог

Две трассы, проходящие через Свердловскую область, планируют исключить из перечня федеральных автодорог и передать в управление госкомпании «Автодор». Согласно проекту постановления правительства, речь идет о всей трассе Р-351 Екатеринбург—Тюмень (около 330 км) и об участке трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 км).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трасса Тюмень-Екатеринбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Трасса Тюмень-Екатеринбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Управление дорогами должно быть передано до 31 декабря 2024 года, чтобы включить их в состав трассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург». Кроме того, согласно проекту, плату за проезд по трассе введут на участке Дюртюли—Ачит в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.

Напомним, строительство первого этапа трассы Казань – Екатеринбург началось 1 октября прошлого года. Маршрут Казань – Екатеринбург станет продолжением трассы М-12, общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км. Впоследствии было решено продлить трассу до Тюмени. Дорогу от Москвы до Тюмени президенту Владимиру Путину предложили назвать «Восток», с чем он согласился.

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