В Екатеринбурге 13 человек отравились роллами

В Екатеринбурге 13 человек заразились острой кишечной инфекцией после употребления роллов, сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Филиал ресторана «Ёбидоёби» по адресу ул. Щербакова, 20 временно закрыт. Заведение обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в период со 2 по 4 июня. Во время проверок в заведении Роспотребнадзор выявил нарушение условий хранения продуктов, отсутствие контроля температурно-влажностного режима и маркировки инвентаря и многое другое. Также в заведении работают сотрудники без данных медицинского осмотра.

«Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Материалы направлены в суд»,— сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Тавде 24 человека отравились роллами в ресторане японской кухни «Хотей».

Полина Хабарова

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