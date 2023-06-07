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Коммерсантъ FM
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Сунак заявил, что британская разведка изучает обстоятельства разрушения дамбы Каховской ГЭС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что какие-либо выводы по поводу обстоятельств разрушения дамбы Каховской ГЭС делать пока рано. Он добавил, что инцидент изучают британские военные и спецслужбы, передает Telegraph.

«Но я могу сказать, что если это намеренное нападение, то оно станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру на Украине с начала войны и продемонстрирует новый уровень российской агрессии. Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в ходе конфликта. Но пока еще слишком рано делать окончательные выводы»,— сказал господин Сунак.

Разрушение Каховской ГЭС. Главное

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Утром 6 июня обрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях.

Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Эрдни Кагалтынов

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