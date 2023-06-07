Российский хоккеист Проворов перешел из «Филадельфии» в «Коламбус»

Российский защитник Иван Проворов в результате обмена перешел из хоккейного клуба «Филадельфия» в «Коламбус». В сделке трех клубов НХЛ также участвовал «Лос-Анджелес», сообщила пресс-служба «Коламбуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Проворов (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Иван Проворов (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уточняется, что в рамках обмена в «Филадельфию» перешли вратарь Кэл Петерсен, защитники Шон Уокер и Хльге Гранс, а также три выбора на двух ближайших драфтах. Новыми игроками «Лос-Анджелеса» стали защитник Кен Коннотон и нападающий Хейден Ходжсон.

26-летний Проворов является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2015 году он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфией». Дебютировал за команду в сезоне 2016/2017. Со сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира в 2017 году.

В «Коламбусе» помимо Проворова также играют четыре россиянина — нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов, а также недавно прибывший в клуб из «Ак Барса» форвард Дмитрий Воронков.

По итогам сезона НХЛ «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, а «Филадельфия» — 14-е место. Обе команды не вышли в плей-офф.

Эрдни Кагалтынов