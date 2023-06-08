Какой страховщик не любит быстрой езды

Электросамокаты из детской забавы стремительно превращаются в средство массового передвижения. Ими регулярно пользуются миллионы сограждан в российских городах. При этом поездки на таких механизмах не лишены рисков как для самих пользователей, так и для окружающих. На это обратили внимание и участники страхового рынка, предлагая ненавязчивое страхование, тем более что страхование других транспортных средств чрезвычайно убыточно с точки зрения отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

О запуске страхования самокатов «Юрент» на днях сообщил один из лидеров рынка — «Ингосстрах». Ранее подобные услуги запустили «Ренессанс-Страхование», «Зетта страхование», «ТИТ-страхование». Собеседник “Ъ” из числа страховщиков добавил, что такое страхование относится к необязательным видам, поэтому участники рынка сами устанавливают правила. Как отмечает источник “Ъ”, сейчас страховщики реализуют одну модель продажи полиса — он автоматически включен при активации сервиса, но есть возможность отказаться, убрав соответствующие галочки.

Сама страховая премия не выглядит чрезмерной. В частности, у «Ингосстраха» страховка от несчастного случая, в результате которого может пострадать как пользователь, так и окружающие, если они получат травму при столкновении, или самокат повредит авто, обойдется в 35 руб. за поездку.

Между тем, например, цена разблокировки самоката у «Юрент» может достигать 60 руб., а минута проката обойдется в 9 руб. С учетом того что средняя продолжительность поездки в 2022 году составила 15–20 минут, то есть стоимость страховки составляет 15–18% от полной стоимости поездки.

Понятно, что услуга появилась не так давно, и отказ от нее — дело привычки клиентов, как это происходило с различными подписками на «бесплатные» сервисы или при покупке билетов. Причем даже в этих случаях галочки убирать научились, как выясняется, далеко не все (см. “Ъ” от 11 апреля).

Однако надзорные органы с таким видом мисселинга активно борются. В Банке России, в частности, говорят, что практика заранее установленного согласия на сайтах и в мобильных приложениях страховых агентов недопустима. Об этом вместе с Роспотребнадзором в марте 2022 года было выпущено совместное информационное письмо. С того времени регулятор провел несколько раундов мониторинга исполнения рекомендаций. При этом число жалоб, поступающих в ЦБ по этой проблеме, незначительно, что может объясняться невысокой стоимостью продукта.

Тем не менее, сохранение проблемы на многих уровнях, включая авиабилеты, может заставить мегарегулятора заняться и самокатным направлением, которое в силу новизны и сомнительной безопасности до сих пор на слуху.