Расходы Курской области на оборону за год выросли в 187 раз

Расходы бюджета Курской области на национальную оборону за 2022 год превысили 6,3 млрд руб. (или 6% от всех расходов). Траты по этой статье выросли в 187 раз, сообщила министр финансов области Наталья Рудакова, выступая на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета.

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«Рост расходов на национальную оборону связан с началом проведения специальной военной операции и направлением средств бюджета на специальные меры в экономике, реализацию на территории Курской области отдельных мероприятий по территориальной обороне, выполнением работ, связанных с проведением СВО и мобилизационной подготовкой»,— объяснила министр финансов Курской области (цитата по ТАСС).

Сумма бюджетных расходов Курской области за 2022 год составила 105,9 млрд руб. Кроме того, в три раза (или на 16,9 млрд руб.) вырос объем безвозмездных поступлений. Министр объяснила это увеличением целевых дотаций из федерального бюджета на мероприятия, связанные с проведением боевых действий на Украине.

Курская областная дума приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 9,3 млрд руб. Большая часть средств от дополнительных поступлений в бюджет, согласно плану, в Курской области в этом году потратят на национальную оборону — 3,8 млрд.

Почти сразу после начала боевых действий на Украине в приграничной Курской области объявили высокий (желтый) уровень реагирования. С октября 2022 года в регионе действует средний уровень реагирования. Тогда же в регионе начали строить защитные сооружения, или так называемую засечную черту. 29 мая добровольные народные дружины Курской области перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина