Путин поручил поддержать аграриев новых регионов компенсациями в случае ЧС

Президент Владимир Путин поручил дополнительно поддержать сельхозпроизводителей новых регионов, предусмотрев для них компенсацию ущерба, причиненного в том числе в результате ЧС. Поручение дано по итогам совещания с правительством от 19 апреля. Исполнить его правительству надо до 1 июля 2023 года.

Поддержать аграриев новых регионов «в целях обеспечения увеличения объемов производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей ведения соответствующей деятельности в данных субъектах РФ», говорится в поручении.

В декабре 2022 года было рекомендовано освободить от налогов аграриев четырех новых регионов, а также ввести льготный режим налогообложения для аграриев приграничных территорий. Новые территории присоединились к РФ в результате прошедших в сентябре 2022 года референдумов.

Ранее сегодня, 6 июня, в Херсонской области прорвало Каховскую ГЭС. В близлежащих населенных пунктах был объявлен режим ЧС.

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Мария Федотова