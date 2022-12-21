Госдума рекомендовала освободить от налогов аграриев четырех новых территорий

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопросы об освобождении от налогов аграриев четырех новых регионов и о введении льготного режима налогообложения для аграриев в регионах, граничащих с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областями. Рекомендации приняты по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

«Рассмотреть вопрос освобождения от уплаты налогов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области, а также введения льготного режима налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в регионах, граничащих с указанными субъектами Российской Федерации»,— приводит «РИА Новости» выдержку из постановления.

Также были одобрены поправки, предлагающие определить особый порядок признания граждан ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ в 2023 году.

«Предусматривается установление условий начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на новых территориях, а также перехода налогоплательщиков в данных регионах на применение контрольно-кассовой техники»,— сообщает Госдума.

Ранее Минэкономики анонсировало принятие закона о создании единой свободной экономической зоны на территории принятых в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Все четыре региона могут освободить от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на десять лет. Затем ФНС РФ сообщила, что на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей начнут действовать специальные налоговые режимы с 1 января 2023 года.

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Мария Федотова