В мобильном приложении «Тинькофф» произошел сбой

Сбой произошел в мобильном приложении «Тинькофф». В частности, недоступны внутренние переводы «Тинькофф» и переводы на карты других банков. В этом убедился «Ъ».

Так, при попытке перевести деньги с карты «Тинькофф» по системе быстрых платежей всплывают уведомления «Операция невозможна. Повторите попытку позже», «По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства». Перевести деньги на карту «Тинькофф» или между своими счетами сейчас также невозможно.

Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения «Тинькофф» был в конце марта. 11 мая наблюдались сбои в работе приложений Райффайзенбанка.

Анастасия Ларина