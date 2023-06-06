Мерзлякова попросила начальника Генштаба вернуть к месту дислокации свердловских срочников, находящихся в граничащих с Украиной регионах

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову с просьбой вернуть к месту дислокации частей всех свердловских срочников, оказавшихся в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом Татьяна Мерзлякова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Telegram-канал «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора региона, сообщал, что в результате обстрела Белгородской области погибли трое срочников из Свердловской области, а еще семь человек ранены. Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать помощь семьям погибших солдат. Официально власти эту информацию пока не комментируют.

«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда , который попал в автобус с солдатами — срочниками , погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые»,— заявила госпожа Мерзлякова.

Напомним, на прошлой неделе Белгородская область несколько раз подвергалась обстрелам. Только 5 июня, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, было выпущено 558 снарядов со стороны Украины. В регионе на фоне регулярных обстрелов повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

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