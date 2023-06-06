Куйвашев поручил оказать помощь семьям срочников, погибших при обстреле в Белгородской области

Трое срочников из Свердловской области погибли во время обстрела в Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Погибшие служили в 43-й железнодорожной бригаде и 228-м полку. Еще семь свердловчан ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Солдаты восстанавливали разрушенный мост недалеко от зоны боевых действий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать любую помощь семьям погибших солдат, в том числе с похоронами. Раненые срочники будут вывезены домой.

«Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область. Среди погибших Кирилл Максаков — наш земляк из Краснотурьинска»,— заявила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, на прошлой неделе Белгородская область несколько раз подвергалась обстрелам. Только 5 июня, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, было выпущено 558 снарядов со стороны Украины. В регионе на фоне регулярных обстрелов повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Наиболее тяжелая ситуация развернулась в Шебекинском городском округе, который из-за массированных обстрелов покидают жители. Сегодня господин Гладков заявил, что на территории Белгородской области нет сил противника.

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