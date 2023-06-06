Путин наградил главу Республики Сербской Додика орденом Александра Невского

Главу Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика наградили орденом Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Милорад Додик в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Милорад Додик в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

Как следует из текста, господин Додик получил орден за вклад в развитие сотрудничества с Боснией и Герцеговиной и укрепление партнерства его региона с Россией.

23 мая Милорад Додик прибыл в Москву с визитом. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече господин Путин поблагодарил его за «нейтральную позицию по событиям на Украине».

Подробнее — в материале «Ъ» «Милорад Додик идет на третий заход».

Олеся Павленко