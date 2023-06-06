Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин наградил главу Республики Сербской Додика орденом Александра Невского

Главу Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика наградили орденом Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин (слева) и Милорад Додик в 2022 году

Владимир Путин (слева) и Милорад Додик в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин (слева) и Милорад Додик в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

Как следует из текста, господин Додик получил орден за вклад в развитие сотрудничества с Боснией и Герцеговиной и укрепление партнерства его региона с Россией.

23 мая Милорад Додик прибыл в Москву с визитом. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече господин Путин поблагодарил его за «нейтральную позицию по событиям на Украине».

Подробнее — в материале «Ъ» «Милорад Додик идет на третий заход».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...