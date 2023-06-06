Bloomberg: Германия и Индия близки к заключению сделки о совместном строительстве дизельных подлодок

Германия и Индия планируют заключить контракт на совместное строительство дизельных подлодок на индийской территории, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, в тендере на строительство шести подводных лодок примут участие один из крупнейших промышленных концернов Германии Thyssenkrupp AG и индийская компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Стоимость проекта составит $5,2 млрд.

По информации агентства, Индия крайне нуждается в новых подлодках на фоне устаревания состава военно-морских сил (ВМС) страны. Для эффективного патрулирования Индийского океана требуется не менее 24 субмарин, однако в настоящее время ВМС располагают 16. При этом десяти из них — более 30 лет.

К расширению поставщиков военной техники Нью-Дели подталкивает и затянувшийся военный конфликт между Россией и Украиной. Bloomberg отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц призывает немецкие и европейские оборонные компании усилить снабжение индийской армии современным военным оборудованием, чтобы снизить «зависимость от России» премьер-министра страны Нарендры Моди.

Ожидается, что предварительное соглашение о совместном производстве стороны подпишут в ходе двухдневного визита в Индию министра обороны Германии Бориса Писториуса, который прибыл сегодня, 6 июня, в Нью-Дели. «Это будет большой и важный контракт не только для немецкой промышленности, но и для Индии и индийско-германского стратегического партнерства»,— отметил господин Писториус на пресс-подходе.

Индийские власти не высказали четкой позиции после начала российской военной операции на Украине, но настаивали на скорейшем мирном урегулировании конфликта. В отношении Москвы Нью-Дели вводить санкции отказался, однако Bloomberg писало, что индийские власти решили не нарушать введенные западными странами ограничения и соблюдать потолок цен на нефть. По данным The Washington Post, индийские власти не хотят занимать ни одну из сторон и в противостоянии России и США, поскольку стремятся получить от него выгоду. Издание отмечало, что Индия боится занять позицию американской стороны из-за сотрудничества с Россией в сферах энергетики и экономики.

Милена Костерева