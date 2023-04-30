WP назвала страны, которые используют соперничество России и США в своих целях

Иран, Бразилия, Индия, Пакистан, Египет и другие развивающиеся страны не хотят занимать одну из сторон в конфликте США и России, пишет газета The Washington Post со ссылкой утечку секретных документов американской разведки. Некоторые страны, как следует из данных разведки США, стремятся получить от этого противостояния выгоду.

Из обнародованных документов следует, что президент США Джо Байден сталкивается со множеством препятствий в «борьбе с распространением авторитаризма, сдерживанию воинственности России и противодействию растущему влиянию Китая». Одним из препятствий является тот факт, что некоторые страны, такие как Индия, Бразилия, Пакистан и Египет хотят оставаться в стороне и не принимать точку зрения ни одной из сторон.

Пакистан, с одной стороны, получает миллиарды долларов помощи от США, а с другой стороны, называет сотрудничество с Китаем «стратегическим» (как выразилась глава МИД страны Хин Раббани Кхар).

Помощник премьер-министра Пакистана предупреждал, что поддержка резолюции ООН с осуждением России за начало боевых действий на Украине поставит под угрозу переговоры с Россией в сфере энергетики и торговли. Индия, как и Пакистан, боится занять позицию США из-за сотрудничества с Россией в сферах энергетики и экономики.

Египет, как и Пакистан, получает помощь от США, но несмотря на это, укрепляет связи с Россией. Ранее газета WP сообщила, что Египет собирается изготовить 40 тыс. ракет для отправки в Россию, но в конце концов решил отправить боеприпасы на Украину. Однако в Кремле называли такую информацию «уткой».

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также занимает нейтральную позицию. Он предложил создать «блок мира во всем мире», чтобы примирить США и Китай, а также закончить военный конфликт России с Украиной.

Кроме того, из обнародованных документов следует, что противостояние США и Москвы используют страны Центральной Азии, которые стремятся уменьшить экономическую зависимость от России. Однако конкретные страны газета не приводит.