Власти: санатории и отели Крыма не зависят от Северо-Крымского канала и обеспечены запасами воды

Санаторно-курортные и гостиничные объекты Крыма не зависят от Северо-Крымского канала и обеспечены запасами воды в полном объеме местных водохранилищ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире Соловьев Live также отметил, что рисков для срыва туристического сезона нет. Он подчеркнул, что в случае осложнения ситуации власти будут рассматривать меры поддержки туротрасли.

Ночью 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды, только в Новой Каховке ее уровень уже превысил 10 м.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что водохранилища республики на данный момент заполнены примерно на 80%. При этом он сообщил, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Власти Севастополя отметили, что разрушение Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении города.

Татьяна Ручкина

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