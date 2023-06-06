Защите гендиректора УСК «Сибиряк» Владимира Егорова не удалось оспорить его арест

Красноярский краевой суд оставил под стражей генерального директора УСК «Сибиряк» Владимира Егорова, сообщает прокуратура региона. Владимир Егоров обвиняется в мошенничестве при строительстве школы, ущерб бюджету края оценивается в 391 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

Тем самым суд отказал защите предпринимателя, которая ходатайствовала об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

Защите заявила о несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела. По оценкам адвокатов, «продажа школы по завышенной цене является предпринимательской деятельностью и не свидетельствует о мошенничестве». Также защита отметила полное возмещение Владимиром Егоровым причиненного ущерба. Однако суд отклонил эти доводы.

Владимир Егоров был задержан в середине мая в красноярском аэропорту. Он был арестован по решению суда на два месяца. Также в рамках расследования дела о мошенничестве в мае была арестована дочь Владимира Егорова Александра Савельева, занимавшая пост главного бухгалтера в УСК «Сибиряк». Сын Владимира Егорова Константин был задержан в 2021 году в Геленджике. Сообщалось, что Константин Егоров стал фигурантом дела о мошенничестве при строительстве и поставках медоборудования в ходе реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УСК «Сибиряк» образовано в ноябре 2004 года, 100% принадлежит Владимиру Егорову. В 2022 году компания получила более 7,1 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 116,9 млн руб. Компания входит в число крупнейших застройщиков Сибири. В рамках подготовки к Универсиаде-2019 компания построила комплекс общежитий «Перья», многофункциональные спорткомплексы «Сопка» и «Радуга».

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Оксана Павлова