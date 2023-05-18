Дочь главы УСК «Сибиряк» отправлена под домашний арест на два месяца

Александра Савельева - дочь владельца строительной компании УСК «Сибиряк» Владимира Егорова, занимавшая пост главного бухгалтера в организации, отправлена под домашний арест на два месяца до 15 июля, сообщает прокуратура Красноярского края. Как считает следствие, она составляла документы с завышенной стоимостью работ по строительству школы в Иланском. Дело расследуют по факту мошенничества.

Также Центральным районный судом по подозрению в совершении мошенничества при строительстве школы на сумму 139 млн руб. арестован индивидуальный предприниматель, который занимался оценкой недвижимости. Он будет находиться в СИЗО до 15 июля.

Бывший депутат горсовета, глава строительной компании «УСК Сибиряк» Владимир Егоров задержан 16 мая в аэропорту Красноярска по прилету из Москвы. Он также фигурирует в уголовном деле о хищении. По версии следствия, в 2020 году на основании заключенных с администрацией города Иланский договоров аренды земельных участков ООО «УСК Сибиряк» построило новую школу на 600 мест с условием дальнейшей передачи ее в муниципальную собственность. За строительство учебного заведения компании было выплачено из регионального бюджета около 1 млрд руб. В то же время, как считают правоохранители, по указанию Владимира Егорова, в документы об оценке внесены недостоверные данные о стоимости, превышающие реальную цену на 391 млн руб. По решению суда он арестован на два месяца.

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Лолита Белова