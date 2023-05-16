В Красноярске задержан глава строительной компании «Сибиряк»

Глава УСК «Сибиряк» Владимир Егоров задержан в аэропорту Красноярска, сообщили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах. «Он был задержан по прилету из Москвы по подозрению в хищении бюджетных средств»,– сообщил собеседник «Ъ-Сибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «УСК «Сибиряк» Владимир Егоров

Фото: Александр Дегтярев / dela.ru, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «УСК «Сибиряк» Владимир Егоров

Фото: Александр Дегтярев / dela.ru, Коммерсантъ

В 2021 году в Геленджике был задержан сын Владимира Егорова Константин. Тогда сообщалось, что Константин Егоров стал фигурантом дела о мошенничестве при строительстве и поставках медоборудования в ходе реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.

В прошлом году стало известно о судебном споре компании «Сибиряк» и прокуратуры региона – прокурор Красноярского края потребовал вернуть в собственность Российской Федерации 55 га земли в центральной части Красноярска. В 2017 году эти участки в рамках банкротства Красноярского завода комбайнов (КЗК) выкупил «Сибиряк». Она строит на площадке жилой микрорайон «Новоостровский». В прокуратуре, посчитав, что застройщик пренебрег обязанностью по возведению школ и детских садов, провели проверку и пришли к выводу, что около 10 лет назад муниципалитет незаконно продал КЗК федеральные земли, а значит, и «Сибиряк» на них прав не имеет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УСК «Сибиряк» образовано в ноябре 2004 года, 100% принадлежит бизнесмену и бывшему депутату горсовета Красноярска Владимиру Егорову. В 2022 году компания получила более 7,1 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 116,9 млн руб. Компания входит в число крупнейших застройщиков Сибири. В рамках подготовки к Универсиаде -2019 компания построила комплекс общежитий «Перья», многофункциональный спорткомплекс «Сопка», многофункциональный спорткомплекс «Радуга».

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Илья Николаев