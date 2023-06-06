История одного украшения

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об одном из лотов на аукционе Christie’s в Нью-Йорке «Великолепные украшения Энн Эйзенхауэр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: christies.com Фото: christies.com

Наверняка вы видели фото Марлен Дитрих в кружевах, с томным взглядом и крупным браслетом Van Cleef & Arpels, ее любимым украшением. Пожалуй, самый известный ее портрет и совершенно точно — самое знаменитое ее украшение.

7 июня браслет Jarretiere с рубинами и бриллиантами продадут на аукционе «Великолепные украшения Энн Эйзенхауэр» в Нью-Йорке. Эстимейт — $2,5-4,5 млн. По случаю аукционный дом Christie’s решил вспомнить историю украшения.

Кроме любви к гламуру, внучка Дуайта Дэвида Эйзенхауэра Энн, в коллекции которой оказался потом браслет Дитрих, и Марлен имели еще одно общее качество — патриотизм.

Актриса отказалась от немецкого гражданства и стала гражданкой США в конце 1930-х годов, а в годы войны служила волонтером в голливудской столовой для военнослужащих, в 1944-м и 1945 годах отправилась в два тура, где выступала перед солдатами во Франции, Италии, Алжире и Германии. На все это время она прервала кинокарьеру.

Фильм «Страх сцены» Хичкока стал моментом ее возвращения в кино, вторым фильмом после перерыва. Первым был «Зарубежный роман» Уайлдера.

На съемках она познакомилась с творчеством Dior, Cartier, а с Луи Арпельсом они стали друзьями. Браслет Van Cleef & Arpels, который изначально она носила именно в «Страхе сцены», был создан в 1937 году.

В том же браслете Дитрих получала «Оскара» в 1951-м за лучший фильм на иностранном языке. Неслучайно в Christie’s браслет называют одним из самых знаменитых украшений в истории ювелирного дома. В коллекцию большой поклонницы Дитрих Энн Эйзенхауэр он попал в 1992 году, а теперь обретет нового владельца.