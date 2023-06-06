«Десятый в списке — Нам Джун Пайк, которого называют отцом видео-арта»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказывать о выдающихся американских художниках азиатского происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Justin Sutcliffe / AP Фото: Justin Sutcliffe / AP

Мы с вами говорили об американских художниках азиатского происхождения, которых необходимо знать. Десятым в этом списке значится Нам Джун Пайк, которого называют отцом видео-арта. Он занимался видеоскульптурами, инсталляциями, перформансами, видеозаписями и телевизионными постановками. Родился в Сеуле. Стал частью авангардного художественного движения неодадаизма Fluxus. В 1963 году на его знаменательной персональной выставке в галерее «Парнас» в Вуппертале были представлены модифицированные телевизоры, которые изменили внешний вид и содержание носителя.

Дальше перечислительно: японцы Он Кавара (любопытно, что по его собственной просьбе во всех некрологах указывается, что он прожил 29 771 день, а не даты рождения и смерти); Йоко Оно, которая до сих пор работает как мультимедийный художник; Бернис Бинг — абстрактная экспрессионистка; Шигеко Кубота, жена Пайка, скульптор и видеохудожница.

«Китайско-латиноамериканский» художник, как он сам себя называл, Мартин Вонг. Филиппинка Пасита Абад, которая работала в технике квилтинга, наслаивая, набивая, сшивая и коллажируя объекты: пуговицы, ракушки, зеркала и расписные ткани. Художник и писатель Тереза Хак Кён Ча. Прославилась, сочетая корейские буквы с кадрами двигающегося рта. Скульптор Майя Лин — делает ландшафтные гигантские земляные работы.

Пакистанка Шахзия Сикандер — мы переходим к более молодым художникам — родилась в Лахоре в 1969 году; использует традиции классической миниатюры. Ее одногодка Сара Сзе является одним из самых знаменитых художников-инсталляторов в современном мире искусства. Кстати, ее прадед был первым китайским студентом Корнуэльского университета и первым послом Китая в Соединенных Штатах.

Кореянка Аника Йи 1971 года рождения; занимается парфюмерным искусством, тем, что она называет «биополитикой чувств». Джош Клайн 1979 года — филиппинец по матери. Он утверждает, что его работы основывается на том, что «американские мечты терпят крах». А еще 40-летние китаец Ву Цанг (видеохудожник) и пакистанец Салман Тур (живописец).