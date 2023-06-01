«Порядок расположения кажется хаотичным»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, о каких авторах из Японии, Китая, с Филиппин и Гавайев стоит знать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Тут коллеги-эксперты составили список художников-американцев азиатского или тихоокеанского происхождения. И уверяют, что их необходимо знать. Я хочу вместе с вами пройтись по списку и понять, кто из этих — как неполиткорректно говорили в моем детстве — «представителей желтой расы» нам с вами известен.

Всего их 25. Порядок расположения кажется мне хаотичным. Японец Тиура Обата родился в Окаяме, долго работал в Калифорнии учителем рисования, а после был интернирован правительством в ответ на нападение на Перл-Харбор. Он рисовал традиционные пейзажи акварелью и тушью американской дикой природы.

Японец Исаму Ногути родился в Лос-Анджелесе, но много работал в Париже и на исторической родине. Скульптор, создатель садов, мебели и светильников. Живописец Альфонсо Оссорио родом с Филиппин. Его разнообразная стилистика варьировалась от сюрреализма до абстрактного экспрессионизма и ар-брют. Недооценен критиками.

Чи-Цзянь Ван (C.C. Wang) — он родился в Сучжоу, а в Америку прибыл только в 42 года. Был каллиграфом и серьезным коллекционером. В Музее Метрополитен есть галерея его имени. Йо Мин Пэй — один из самых знаменитых архитекторов мира. Он скончался в 2019-м в возрасте 102 лет. Его авторству принадлежат стеклянная пирамида Лувра, Библиотека Кеннеди, Музей исламского искусства в Дохе и еще десятки зданий.

Миёко Ито родилась в Америке, детство провела на родине предков, но этого хватило, чтобы интернировать ее во время Второй мировой. Осталась в США и занималась живописью. Тошико Такаэдзу всю жизнь вдохновлялась пейзажами своей родины — Гавайев. Известный керамист. Рут Асава родилась в семье калифорнийских фермеров. Как принято в Америке, была интернирована, находилась в лагере. Стала известна волокнистыми скульптурами, они даже попали на серию марок США.

И, наконец, художник, получивший реальную мировую известность, Яйои Кусама 1929 года рождения. В отличие от предыдущих, она не гражданка США, однако провела здесь много лет. «Госпожа горошек». Как она говорит, эти точки родом из ее детских галлюцинаций. С 1977 года она добровольно живет в психиатрической больнице в Токио. Неподалеку — ее многоэтажный музей.