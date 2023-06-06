Пескову неизвестно о возможности введения военного положения в приграничных регионах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы рассматривались введение военного положения на приграничных территориях или объявление мобилизации. Накануне в ряде регионов в радиоэфире прозвучало обращение главы государства. Человек с похожим на Владимира Путина голосом сказал, что в Белгородской, Брянской и Курской областях из-за вторжения Украины введено военное положение, и пообещал объявить в России всеобщую мобилизацию.

Господина Пескова во время пресс-колла спросили, обсуждают ли власти введение таких мер, на что он ответил: «Мне неизвестно об этом». «Там работают специальные соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка»,— утверждает представитель Кремля.

Дмитрий Песков говорил, что прозвучавшие в эфире радиостанций экстренные обращения Владимира Путина — это фейк, и называл причиной взлом. Власти Белгородской и Воронежской областей также назвали сообщения ложными и заверили, что ситуация в регионах остается под контролем.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер