Студентам-историкам СПбГУ грозит отчисление за высказывания против СВО

Комиссия по этике Санкт-Петербургского государственного университета рекомендовала отчислить десять студентов Института истории, которые оказались причастны к конфликту с уже бывшим доцентом вуза Михаилом Белоусовым, на чьей странице «ВКонтакте» были замечены высказывания против СВО. Ранее его обвиняли в том, что педагог осенью минувшего года публично дискредитировал на лекции российскую армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Признать, что действия обучающегося… несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета»,— говорится в решении комиссии в отношении каждого из них.

Сама комиссия по этике заседала в субботу, 3 июня. На нее вызвали 11 студентов. По одной из версий, десять из них были участниками неформального объединения — «Тусовочка», которое, возможно, сложилось вокруг господина Белоусова. Учащихся также заподозрили в некорректном отношении по поводу погибшего в зоне спецоперации второкурсника Федора Соломонова.

Согласно выводам университетского органа, студенты посчитали возможным «иронизировать над произошедшим» вместо того, чтобы почтить память погибшего и проявить «нормальные человеческие чувства».

На прошлой неделе на странице в соцсетях, которая предположительно принадлежит преподавателю, обнаружили высказывания против СВО. Вскоре информация разошлась по патриотическим Telegram-каналам, а позже появился список студентов, которых причислили к «антироссийским» последователям доцента.

«Ъ-СПб» писал, что в начале июня СПбГУ уволил преподавателя Михаила Белоусова. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии, однако суд прекратил его по истечении срока давности.

Андрей Кучеров