Студентам-историкам СПбГУ грозит отчисление за высказывания против СВО

Комиссия по этике Санкт-Петербургского государственного университета рекомендовала отчислить десять студентов Института истории, которые оказались причастны к конфликту с уже бывшим доцентом вуза Михаилом Белоусовым, на чьей странице «ВКонтакте» были замечены высказывания против СВО. Ранее его обвиняли в том, что педагог осенью минувшего года публично дискредитировал на лекции российскую армию.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Признать, что действия обучающегося… несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета»,— говорится в решении комиссии в отношении каждого из них.
Сама комиссия по этике заседала в субботу, 3 июня. На нее вызвали 11 студентов. По одной из версий, десять из них были участниками неформального объединения — «Тусовочка», которое, возможно, сложилось вокруг господина Белоусова. Учащихся также заподозрили в некорректном отношении по поводу погибшего в зоне спецоперации второкурсника Федора Соломонова.
Согласно выводам университетского органа, студенты посчитали возможным «иронизировать над произошедшим» вместо того, чтобы почтить память погибшего и проявить «нормальные человеческие чувства».
На прошлой неделе на странице в соцсетях, которая предположительно принадлежит преподавателю, обнаружили высказывания против СВО. Вскоре информация разошлась по патриотическим Telegram-каналам, а позже появился список студентов, которых причислили к «антироссийским» последователям доцента.
«Ъ-СПб» писал, что в начале июня СПбГУ уволил преподавателя Михаила Белоусова. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии, однако суд прекратил его по истечении срока давности.