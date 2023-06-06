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Коммерсантъ FM
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Власти ЮАР: лидеры стран Африки договорились о взаимодействии с Путиным и Зеленским для мирного урегулирования на Украине

Канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры ряда африканских государств договорились, что будут взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Также политики подтвердили возможность своих визитов в Россию и на Украину в середине июня.

«Президенты подтвердили свою способность посетить Украину и Россию в середине июня. Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе»,— говорится в сообщении канцелярии президента ЮАР (цитата по AFP). Уточняется, что в африканскую «мирную миссию» по Украине войдут представители семи государств: Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта, Коморских Островов и ЮАР.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине в середине мая. Господин Рамафоса планирует направить в Россию и на Украину делегации для обсуждения инициативы. Москва и Киев согласились принять представителей стран Африки. В частности, африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предлагает в первую очередь остановить боевые действия, после этого предполагается предпринять шаги для установления в регионе «прочного мира».

Об африканской мирной инициативе — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

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