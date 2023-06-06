ТРЦ «Гринвич» подал кассацию на отказ в аресте счетов Uniqlo

Управляющая компания «Гринвича» подала кассационную жалобу на отказ в принятии обеспечительных мер по разбирательству с «Юникло рус» (бренд Uniqlo), следует из картотеки Свердловского арбитражного суда. Напомним, екатеринбургский ТРЦ просит суд арестовать денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании. Рассмотрение кассации назначено на 22 июня.

Ранее суд дважды отказал УК «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) в принятии обеспечительных мер в виде ареста счетов к «Юникло рус», после чего представители торгового центра подали апелляционную жалобу. В итоге суд решил оставить определение без изменения.

Магазин Uniqlo работал в торговом центре, но после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине закрылся. С февраля «Гринвич» пытается взыскать с компании более 47 млн руб. — долги за аренду помещения.

Диана Сунагатуллина

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