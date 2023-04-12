ТРЦ «Гринвич» не смог оспорить отказ в аресте счетов Uniqlo

Управляющей компании «Гринвича» не удалось оспорить в апелляционном суде отказ в принятии обеспечительных мер к «Юникло рус» (бренд Uniqlo). Напомним, екатеринбургский ТРЦ просил суд арестовать денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании «Юникло рус». Суд дважды отказал УК в принятии обеспечительных мер и тогда представители торгового центра подали апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Uniqlo ранее работал в ТРЦ «Гринвич»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Магазин Uniqlo ранее работал в ТРЦ «Гринвич»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 12 апреля, суд решил оставить определение суда без изменения, жалобу управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) без удовлетворения. Ранее магазин Uniqlo работал в торговом центре, но после начала специальной военной операции (СВО) закрылся, и сейчас «Гринвич» пытается взыскать с компании более 47 млн руб. — долги за аренду помещения. Судебное заседание назначено на 11 мая.

По словам директора ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» Дмитрия Сарапульцева, Uniqlo окончательно планирует покинуть «Гринвич» до мая.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Uniqlo долги не пускают».

Мария Игнатова

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