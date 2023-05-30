В Черноземье заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю на 27%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 22 по 28 мая Черноземье было выявлено 702 случая заболевания. Это на 27% меньше, чем неделей ранее, когда был зафиксированы 957 случаев. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 303 614человек. За неделю выздоровели 1 304 пациента (всего — 1 278 984). От последствий скончались 11 человек (всего — 22 097).

В Белгородской области выявлено 145 случаев коронавируса (всего — 173 310, на прошлой неделе — 185). Выздоровели 214 пациентов (всего — 170 339). Зафиксированы три летальных случая (всего — 2 364).

В Воронежской области выявлено 279 случаев коронавируса (всего — 505 610, на прошлой неделе — 400). Выздоровели 487 пациентов (всего — 496 253). Зафиксированы четыре летальных случая (всего — 8 665).

В Курской области выявлено 104 случая коронавируса (всего — 155 622, на прошлой неделе — 121). Выздоровел 101 пациент (всего — 152 701). Зафиксирован один летальный случай (всего — 2 543).

В Липецкой области выявлен 61 случай коронавируса (всего — 183 630, на прошлой неделе — 75). Выздоровели 90 пациентов (всего — 179 496). Зафиксировано два летальных случая (всего — 3 997).

В Орловской области выявлено 59 случаев коронавируса (всего — 140 512, на прошлой неделе — 91). Выздоровел 131 пациент (всего — 138 214). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 54 случая коронавируса (всего — 144 930, на прошлой неделе — 85). Выздоровел 281 пациент (всего — 141 981). Зафиксированы два летальных случая (всего — 2 542).

В России за неделю заболели 13 655 человек (всего — 22 929 149), выздоровело — 17 349 (22 361 277), умерло — 164 (399 057).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Подробнее о постепенном спаде заболеваемости коронавирусом читайте в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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