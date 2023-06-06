Власти Кузбасса сообщили о снижении погрузки угля в западном и южном направлениях

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о снижении погрузки угля по железной дороге. «Грузоотправители Кузбасса отмечают с апреля значительное снижение вывоза угля в западном и южном направлении. РЖД принимает на погрузку не более 60-70% от согласованных, утвержденных техническими планами РЖД объемов»,– сказал он (цитата по ТАСС). Глава региона также отметил, что на ухудшение ситуации влияет снижение цен на уголь. С начала апреля цены снизились в полтора раза, сказал он.

«По поручению президента в 2022 году из Кузбасса должны были вывезти 58 млн тонн угля, а вывезли 48 млн тонн, на 10 млн тонн меньше. В 2023 году должно быть вывезено 63 млн тонн, а по соглашению гарантированный вывоз составляет 53 млн тонн. А это еще минус 10 млн тонн», — сказал господин Цивилев.

По данным облправительства, по итогам первого квартала 2023 года большинство угледобывающих регионов столкнулись с серьезной проблемой невывоза угля в восточном направлении. Во втором квартале ситуация выправляется, но еще остается сложной, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В апреле компания «РЖД» пообещала компенсировать отставание в вывозе кузбасского угля на восток во втором квартале. Тогда сообщалось, что перевозчик обеспечил вывоз только 14,8 млн тонн угля из запланированных 15,1 млн тонн.

Как ранее сообщал «Ъ», в первом квартале вывоз угля на восток составил 24,4 млн тонн при гарантированном объеме 24,8 млн тонн — это свыше 90% от всех экспортных перевозок угля на восток (26,7 млн тонн). При этом перевозки из Кемеровской области отстали от плана на 1,9%, составив 14,8 млн тонн, из Хакасии — на 28% (1,1 млн тонн из 1,5 млн гарантированного объема).

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Оксана Павлова