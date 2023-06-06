РБК: Минфин предложил отменить льготы по НДФЛ почти на все иностранные бумаги

Минфин считает, что налоговые льготы на долгосрочное владение ценными бумагами должны затрагивать только бумаги российских эмитентов и компаний, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) министерство направило в правительство, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Поправки предлагается внести в подп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК. Сейчас предполагается, что инвестор, непрерывно владеющий бумагой более трех лет, может претендовать на налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного в налоговом периоде от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. Эти активы включают бумаги, допущенные к торгам на российских биржах (происхождение эмитента отдельно не уточняется), и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, которыми управляют российские управляющие компании. На ценные бумаги зарубежных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах, льготы не распространяются.

Минфин предлагает использовать в качестве базы для расчета вычета только доход от бумаг российских компаний и тех эмитентов, чье место регистрации расположено на территории одной из стран ЕАЭС. Остается неизменным условие о том, что бумаги должны обращаться на одной из российских бирж. Если поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2024 года.

С 1 октября 2022 года Центробанк ввел ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов, этот запрет продлили до октября 2023-го. С этого года также вступил в силу полный запрет на приобретение этих бумаг неопытными инвесторами. Кроме того, с 1 апреля изменен порядок покупки ценных бумаг компаний дружественных стран для неквалифицированных инвесторов.

Лаура Кеффер