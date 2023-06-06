Прокуратура отозвала апелляцию на приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Прокурора отозвала апелляционное представление на приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов), оштрафованному на 260 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Информация об этом размещена на сайте Октябрьского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«6 июня прокурором отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д.С. отозвано апелляционное представление»,— указано в сообщении суда.

Приговор Евгению Ройзману вступил в законную силу.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области подачу апелляции объяснили несвоевременным вручением судом копии приговора гособвинителю, «ввиду неизвестности мотивировки суда и правильного изложения позиции обвинения». «После вручения приговора 5 июня он был изучен государственным обвинителем, и сегодня, 6 июня, апелляционное представление было отозвано в связи с законностью и обоснованностью приговора суда»,— добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня был последний день подачи апелляции на приговор по делу экс-мэра. Утром ТАСС сообщил, что решение Октябрьского райсуда, оштрафовавшего политика, вступило в силу. Однако затем адвокат Владислав Идамжапов рассказал, что прокуратура все же подала апелляционную жалобу. Защиту решение ведомства удивило, поскольку приговор суда полностью удовлетворял требования гособвинения.

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года он провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте