Прокуратура отозвала апелляцию на приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Прокурора отозвала апелляционное представление на приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов), оштрафованному на 260 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Информация об этом размещена на сайте Октябрьского районного суда.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«6 июня прокурором отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д.С. отозвано апелляционное представление»,— указано в сообщении суда.
Приговор Евгению Ройзману вступил в законную силу.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области подачу апелляции объяснили несвоевременным вручением судом копии приговора гособвинителю, «ввиду неизвестности мотивировки суда и правильного изложения позиции обвинения». «После вручения приговора 5 июня он был изучен государственным обвинителем, и сегодня, 6 июня, апелляционное представление было отозвано в связи с законностью и обоснованностью приговора суда»,— добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня был последний день подачи апелляции на приговор по делу экс-мэра. Утром ТАСС сообщил, что решение Октябрьского райсуда, оштрафовавшего политика, вступило в силу. Однако затем адвокат Владислав Идамжапов рассказал, что прокуратура все же подала апелляционную жалобу. Защиту решение ведомства удивило, поскольку приговор суда полностью удовлетворял требования гособвинения.
Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года он провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.