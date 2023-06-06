Приговор по делу Евгения Ройзмана о дискредитации ВС РФ вступил в силу

Приговор по уголовному делу о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ) в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) вступил в силу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Октябрьский районный суд. Подавать апелляцию на приговор политик не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь с него снята мера пресечения в виде запрет определенных действий. Напомним, с августа прошлого года Евгений Ройзман не мог пользоваться интернетом, использовать средства связи и посещать публичные места.

Экс-мэра Екатеринбурга признали виновным в дискредитации ВС РФ 19 мая. Суд оштрафовал Евгения Ройзмана на 260 тыс. руб. Политик назвал приговор «оправдательным».

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года он провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте