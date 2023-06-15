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Коммерсантъ FM
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Страновая диверсификация

В условиях постоянно расширяющихся антироссийских санкций и высокой неопределенности относительно дальнейшей перспективы российской экономики любая возможность страновой диверсификации — это благо для рынка, считают его участники. Такие потребности, как считает Константин Асатуров, связаны не с тем, что российские активы в чем-то уступают зарубежным, а исходя из экономической целесообразности лучше хранить свои средства в валютах и активах разных стран, что делает портфель более защищенным в случае тех или иных локальных шоков. «К тому же российские инвесторы уже привыкли к широким страновым возможностям, которые были до начала 2022 года»,— полагает господин Асатуров.

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